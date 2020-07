O norte-americano Iggy Pop, que lançou, no final do ano passado, o disco “Free”, estava confirmado para a edição de 2020 do festival, que acabou por ser cancelada devido ao impacto da pandemia de covid-19.

Os concertos dos quatro nomes hoje confirmados vão acontecer no último dia do evento, que se realizará entre 26 e 28 de agosto de 2021.

A organização recorda que os bilhetes para o festival do próximo ano já estão à venda e ressalva que, quem adquiriu ingresso para 2020, tem a sua entrada garantida no evento "no(s) respetivo(s) dia(s) da semana associados à sua compra".

Por seu lado, quem comprou bilhete para 2020 e não pode estar presente em 2021 deverá pedir a devolução entre 13 de julho e 31 de agosto. No fim desse prazo poderá ainda solicitar um vale no valor do bilhete comprado até 30 de novembro, pelo qual pode também pedir um reembolso entre 01 de julho de 2021 e o 14.º dia útil de janeiro de 2022.

Os reagrupados Bauhaus voltam assim a Portugal, dois anos depois de se terem encontrado em palco. Em 2018, o vocalista Peter Murphy esteve em Vilar de Mouros com o cofundador David J para celebrar os 40 anos do grupo.

Os australianos Wolfmother também têm já várias passagens por Portugal no currículo, tendo lançado em 2019 “Rock’n’roll baby”, enquanto o projeto Legendary Tigerman, do músico e realizador português Paulo Furtado, lançou em 2018 “Misfit”.

* Notícia atualizada às 11h12