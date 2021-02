"Lisboa", tema de Teresa Salgueiro, do "O Mistério", editado em 2012, fez parte da playlist do programa de rádio de Iggy Pop. O músico é o anfitrião de "Iggy Confidential", da BBC - pode ouvir aqui o programa.

"Bela surpresa! O tema 'Lisboa' do meu álbum 'O Mistério', foi escolhido pelo Iggy Pop, para o seu programa habitual da BBC! São duas horas de bela companhia musical. O meu tema está no minuto 53 (mais ou menos) Obrigada Iggy", celebrou a artista portuguesa na sua conta no Instagram.

A playlist da edição de 29 de janeiro do programa "Iggy Confidential" conta ainda com temas de Bob Dylan, Erykah Badu, Clara Smith, Rage Against the Machine, Otis Taylor, Brian Eno & Karl Hyde, Sex Pistols ou Sun Ra Arkestra.