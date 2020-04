A Brands Like Bands lança esta sexta-feira, 1 de maio, Dia do Trabalhador, a iniciativa "Beat_Covid_2Day", que pretende juntar músicos de várias empresas. Em comunicado, os promotores sublinham que o objetivo é "combater a desmotivação, em ambiente de teletrabalho, provocada pelo confinamento obrigatório".

"É unânime que a COVID-19 trouxe vários e enormes desafios e trará outros a breve prazo, não só em Portugal mas em todo o Mundo. A capacidade de ajustamento de empresas e colaboradores foi fantástica ficando o estímulo diário em ultrapassar uma potencial desmotivação provocada pelo isolamento. É aqui que aparece o Beat_Covid_2Day", sublinha Fernando Gaspar Barros, organizador do único Festival de Bandas de Empresas do Mundo, que se vai realizar entre outubro e novembro, contando com a participação, por exemplo, da Altice Portugal.

Veja as participações na iniciativa "BEAT_COVID_2DAY":