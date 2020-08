Descrito como "o clube mais conhecido do mundo" e "o berço da música pop britânica", o Cavern Club fechara no final de março por causa da quarentena. A sua reabertura coincidiu com o primeiro dia deste festival anual, que se prolonga até 1 de setembro.

A banda, uma das mais populares da história da música pop internacional, atuou 274 vezes no local entre fevereiro de 1961 e agosto de 1963.

Este ano, a maioria dos eventos habituais do festival foram cancelados, mas os concertos continuaram a ser transmitidos ao vivo pela internet.

"É mais parecido com um cabaret do que com o Cavern como o conhecíamos", disse o seu diretor Bill Heckle.

"Mas é genial estar de volta e ver os rostos sorridentes e os músicos a tocar novamente estas músicas extraordinárias", reforça.

Para o cantor britânico Paul Jones, foi "uma honra" e "um privilégio" iniciar os concertos.

Os Beatles cobravam inicialmente 5 libras por concerto - atualmente pouco menos de 100 libras -, cifra que sofreu um aumento de 300 libras assim que atingiram a fama mundial.