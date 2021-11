A humorista encontrou-se com a mãe do apresentador nos bastidores do programa "Cá Por Casa".

Marta Bateira (Beatriz Gosta) e a mãe de Herman José, Maria Valadas, encontraram-se nos bastidores do programa "Cá Por Casa", da RTP1, e gravaram uma pequena conversa para as redes sociais. No vídeo, a humorista e Maria Valadas conversaram sobre o nascimento dos seus filhos. "Tricotando violento com Estrepitosa, aniversário da Rainha, aaaiii tanto em comum!”, escreveu Beatriz Gosta na legenda que acompanha o vídeo partilhado no Instagram. Veja o vídeo: Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram