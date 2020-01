Becky G estreia-se em Portugal no verão. A cantora vai subir ao palco do Altice Forum Braga no dia 4 de julho. A primeira parte será assegurada por Jimmy P e Tay.

A jovem artista norte-americana Becky G, que apresentou a edição de 2019 dos MTV Europe Music Awards "é já considerada uma super-estrela à escala mundial". "Representada pela Sony Music em todo o mundo, cedo deixou as covers de grandes artistas pelas quais ficou primeiramente conhecida, para interpretar o seu próprio repertório", frisa a promotora.

"Ainda antes do lançamento do seu primeiro single, a artista já tinha colaborações com os maiores nomes da indústria musical norte-americana e mal se lançou em nome próprio, com o tema "Shower", teve entrada direta para a famosa lista Billboard Hot 100", acrescenta em comunicado.

"Sin Pijama", "Dollar" e "Mayores" são alguns dos êxitos da cantora.