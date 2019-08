Em entrevista à Lusa, o guitarrista Tiago Calçada e o teclista Leandro Araújo afirmaram que dar o primeiro concerto do festival “correu lindamente” e “foi uma honra”, num sítio “maravilhoso” e “com tanta gente”.

À boleia do disco homónimo, lançado em 2018, os bracarenses, liderados pelo vocalista Fernando Fernandes, e ainda com Hélder Azevedo, no baixo, e David Costa, na bateria, deram um concerto do mais puro rock que abanou os primeiros festivaleiros.

“Não fazemos um álbum a pensar no que queremos fazer. É literalmente o que sai. A questão é se nós gostamos do que sai. Quando o álbum saiu, o ano passado, costumava dizer que encontrámos a nossa cena, chegámos a uma evolução… Mas agora quero mais, não sei se vamos fazer seis ou sete. Quero fazer mais”, apontou Tiago Calçada.

O teclista Leandro Araújo foi uma adição recente ao grupo, já que não consta do primeiro álbum “Black Bottle”, de 2016, e a sua inclusão, segundo Tiago, “ajudou muito” porque o libertou “musicalmente”, enquanto Leandro acrescenta que veio “acrescentar uma onda sonora impactante”, “em cima do já havia”.

Em declarações de 2016, David Costa explicava que a banda era “um passatempo”. Sobre a evolução desse pensamento, Tiago devolve a pergunta e questiona “quantas bandas profissionais existem em Portugal”.