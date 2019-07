No dia 5 de outubro, o concerto “A Viagem de Magalhães”, sob direção de Pedro Amaral, com Filipe Quaresma no violoncelo, vai incluir a estreia absoluta de “Circumnavigare”, do compositor António Chagas Rosa, que “evoca a figura visionária e ventureira de Magalhães, o prazer de navegar, o motim de São Julião e a travessia terrível do maior dos oceanos”.

O Concerto Clássico de Natal, inserido na temporada clássica, vai apresentar, no dia 14 de dezembro, um concerto para clarinete e orquestra, de Mozart.

Na temporada sinfónica, o concerto “A Chegada do Homem à Lua”, no dia 17 novembro, vai juntar a Metropolitana ao maestro Adrian Leaper e ao coro sinfónico Lisboa Cantat para a interpretação do Adagio da Sinfonia n.º 10 de Mahler e de “Os Planetas”, de Gustav Holst.

O “Grande concerto Sinfónico de Carnaval”, no dia 23 de fevereiro e o Concerto de Páscoa de Réquiem de Brahms, no dia 05 de abril, são alguns do espetáculos que vão decorrer no âmbito da temporada, no CCB.

O Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, é o local escolhido para receber os concertos da temporada Barroca, como “Na Corte de Frederico O Grande”, no dia 02 de novembro, e “Bach, Michima e Philip Glass”, dia 7 de dezembro, apresentado na véspera nas Caldas da Rainha.

A Música de Câmara vai surgir em espaços diversos de Lisboa, como a Casa das Artes, a Cinemateca Portuguesa e o El Corte Inglês, onde o compositor Beethoven será destacado em concertos como “Beethoven e Lopes Graça”, no dia 29 de novembro, e “Beethoven e Vianna da Motta”, no dia 6 de dezembro.

Inseridos na temporada OAM, a Metropolitana vai apresentar concertos como “O Ano da Morte de Ravel – Prémio Fundação Inatel”, no dia 20 de outubro, no Cineteatro da Academia Almadense, “Philip Glass: A Luz”, no dia 13 de dezembro e “Les Barricades Mystérieuses”, no dia 21 de março.

Os Concertos de Ano Novo da Metropolitana, de 01 a 04 de janeiro, convidam “a vaguear pela brisa espirituosa das polcas e valsas da família Strauss”, no CCB, no auditório Augusto Cabrita, no Barreiro, e no Coliseu do Porto.

Este ano, na sua 7.ª edição, o Atelier de Ópera da Metropolitana vai regressar nos dias 31 de janeiro, 2 e 7 de fevereiro, ao CCB e ao Luísa Todi, em Setúbal.

Neste fórum municipal, durante o mês de maio, a orquestra vai apresentar o espetáculo “Integral dos Concertos para Piano de Beethoven”, com o pianista António Rosado, com passagem também pelo São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.

Ao longo de toda a temporada, a Orquestra Juvenil Metropolitana relata contos como “A Volta ao Mundo!”, “A Menina do Mar”, “A Chegada do Homem à Lua”, entre outros, no projeto “Histórias da Formiga Rabiga”, com narrações por Susana Henriques.

A programação da temporada encerra a 21 de junho, no CCB, com o Concerto de Aniversário da Metropolitana, num espetáculo com composições de Strauss, Mahler e Berio.

O programa completo pode ser consultado na página oficial da Orquestra Metropolitana de Lisboa.