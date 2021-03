Lele e o Diogo Fráguas conheceram-se graças à música, que está no centro das suas vidas. O casal brasileiro, que se mudou para Portugal em 2018, decidiu unir as vozes e criar o projeto Bemquerê, que conta com canções originais e versões de temas populares.

Devido à pandemia, o objetivo de espalharem as suas canções por Portugal foi interrompido, mas o Diogo e Lele não baixaram os braços e decidiram dar vida a um projeto que já estava na gaveta, o "Música pro meu Bemquerê" - saiba tudo aqui.

No projeto, o casal cria canções por encomenda - pode pedir canções para amigos, para a sua cara metade ou familiares, por exemplo. Para isso, só tem de contar um pouco da sua história ao casal. "'Música pro meu Bemquerê' é o projeto que a dupla de músicos Lele Martino e Diogo Fráguas lançaram durante a pandemia e que permite encomendar músicas personalizadas, com base em histórias de vida ou acontecimentos especiais. Uma forma que o casal de artistas encontrou para continuar a trabalhar, numa altura em que espetáculos ao vivo e outras fontes de receita ficaram condicionados", explicam em comunicado.

“É um projeto que quer celebrar emoções, sentimentos, pessoas, histórias e ocasiões especiais, sejam elas formaturas, aniversários, dias dos pais, declarações de amor, e que acabou por se tornar um importante modelo de negócio e fonte de rendimento para nós”, frisa Diogo Fráguas.

Entre encomendar e receber a música, o processo dura aproximadamente 10 dias, nos quais os músicos mergulham na vida do "presenteado" através de um questionário detalhado que o comprador tem que preencher. "Com as informações sobre a pessoa a ser surpreendida na mão, detalhes de histórias vividas e referências de gosto musical, os Bemquerê captam o sentimento e transformam-no numa letra e arranjo musical original. Assim que finalizada, a música é gravada em estúdio e entregue em formato áudio ou lyric video. As canções podem, também, ser acompanhadas de imagens que ilustram momentos vividos entre os envolvidos, para um resultado ainda mais pessoal e intimista", explicam.

“O melhor é ver a emoção das pessoas e sentir que as músicas fazem com que os presenteados revivam momentos e sintam a presença do outro, mesmo que a distância física ainda exista", sublinha Lele Martino.

Além das músicas personalizadas, os Bemquerê lançaram, recentemente, um formato de serenatas, que é descrito como "uma espécie de showcase de quatro músicas via zoom, num registo intimista e tailor made".

