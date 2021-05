Paulo Gustavo, um dos comediantes mais queridos do Brasil, morreu na noite desta terça-feira aos 42 anos devido a complicações de COVID-19, confirmou a sua equipa médica. “Às 21h12 desta terça-feira, lamentavelmente, o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da COVID-19 e das suas complicações", pode ler-se em comunicado.

Na página principal do seu site oficial, Beyoncé homenageou o ator e humorista."Paulo Gustavo, descansa em paz", pode ler-se no destaque do site. Além da mensagem, a artista partilhou uma fotografia de Paulo Gustavo.

Segundo o G1, o ator e humorista brasileiro era fã da cantora norte-americana e assistiu a vários dos seus concertos. Em 2013, no espetáculo em Nova Iorque, Paulo Gustavo conseguiu apanhar uma das toalhas usadas pela artista.