A rede visa encorajar as bibliotecas a realizar atividades em domínios como a promoção dos direitos humanos, da paz, da diversidade cultural e do diálogo intercultural, a proteção do ambiente e a luta contra o analfabetismo, entre outros.

Tendo em conta os princípios definidos no Manifesto da organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, para as Bibliotecas Públicas, bem como as diretrizes subjacentes à Rede Nacional de Leitura Pública, promovida pelo Ministério da Cultura, a BMA “oferece novas ferramentas e apresenta novos horizontes aos seus utilizadores, num projeto global denominado “Biblioteca: uma casa onde cabe toda a gente”, inspirado na obra de Mafalda Milhões, divulgou a câmara de Alcobaça.