“A cultura portuguesa no século XVI conheceu o mundo”, atesta a BNP, referindo que “muitas são as obras escritas por portugueses – de grandes livros a pequenos textos, passando por poemas isolados – que foram impressas além-fronteiras”.

Algumas “acompanharam a diáspora dos seus autores, outras foram aí produzidas por razões económicas ou por interesse dos locais nos escritos desses portugueses – uns vivos, outros mortos”, lê-se na apresentação da mostra.

A exposição faz parte do projeto de investigação do historiador João Alves Dias, que pretende fazer um levantamento das obras de autores portugueses impressas entre 1501 e 1600, além-fronteiras. O projeto prolonga-se até 2027 e visa saber quantas obras, de que autores, onde e quando foram impressas, por quem e para quem, assim como que temas abordavam e em que línguas foram traduzidas.

O paleógrafo tem por base as coleções da BNP e da Biblioteca Pública de Évora, sendo esta a segunda exposição dedicada à investigação, desta feita com a colaboração do investigador Pedro Mesquita.