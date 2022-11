A abertura oficial desta sala acontece simbolicamente no dia de aniversário de Herberto Helder (1930-2015), pelas 12h00, com a apresentação da sua coleção pessoal de livros, adquirida pela Câmara Municipal de Lisboa, tendo sido recriada para este efeito uma réplica do mobiliário original da sua biblioteca.

Segue-se a leitura de um texto inédito sobre a Biblioteca, pelo ator Dinarte Branco.