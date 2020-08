É também no Claustro da Igreja da Misericórdia que será exibido, às 22:00 de 29 de agosto, “O Gabinete do Dr. Caligari”, um filme mudo alemão dirigido por Robert Wiene (1920), com acompanhamento de música ao vivo por Tiago Cutileiro e Marta Navarro, um projeto que a dupla apresentou uma única vez, no Festival Curtas de Vila do Conde, em julho de 2019, antecipando a celebração do centenário do filme.

No dia 30 de agosto, pelas 19:00, também no Claustro da Igreja da Misericórdia, terá lugar o primeiro de dois concertos pelo ars ad hoc, que foram encomendados pelo Centro Cultural de Belém, no âmbito da celebração dos 250.º aniversário do nascimento de Beethoven, que não se realizaram devido à pandemia.

A 3 de setembro, às 22:00, também no Claustro da Misericórdia, é tempo de ouvir La Lontananza Nostalgica Utopica Futura, de Luigi Nono, conjugando o violino de André Gaio Pereira com a projeção sonora de Ricardo Guerreiro e o desenho de luz de Pedro Fonseca.

No dia seguinte, à mesma hora, o ars ad hoc apresenta, na Sala Principal do Teatro Aveirense, o seu segundo concerto na bienal.

Às 19:00 de 5 de setembro, no pátio do GrETUA, a bienal apresenta a Orquestra XXI que reúne músicos portugueses residentes no estrangeiro e é dirigida pelo maestro Dinis Sousa. O programa conta com obras de compositores de referência, incluindo a estreia em Portugal de "Radio Rewrite", de Steve Reich.

No dia seguinte, pelas 19:00, a Sala Principal do Teatro Aveirense apresenta o concerto Nova Música para Novos Músicos, com a estreia absoluta de duas novas composições encomendadas a Carlos Caires e Luís Antunes Pena.

No dia 19 de setembro às 22:00, na Sala Estúdio do Teatro Aveirense, Nuno Aroso apresenta-se com o seu mais recente projeto, o Clamat – colectivo variável, interpretando obras de Steve Reich, Luís Antunes Pena, João Pedro Oliveira e Panayiotis Kokoras, fazendo-se acompanhar de João Pedro Lourenço na percussão e Luís Antunes Pena na eletrónica.

A bienal Aveiro_Síntese 2020 encerra no dia 20 de setembro, pelas 16:00, na Sala Estúdio do Teatro Aveirense, com o concerto música acusmática // Música em Criação.

As entradas custam entre dois e cinco euros.