Os bilhetes para o concerto dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra foram colocados à venda às 10h00 desta quinta-feira, dia 25 de agosto, e esgotaram em menos de uma hora. Os britânicos atuam em Portugal a 17 de maio do próximo.

Mas há boas notícias para os fãs: a banda anunciou uma nova data em Portugal. Além do concerto a 17 de maio, os Coldplay vão subir ao palco do Estádio Cidade de Coimbra no dia 18 de maio.

Os bilhetes para a segunda data já se encontram à venda. Os fãs que se encontravam na fila (online ou em loja física) continuam com o seu lugar garantido na lista de espera. "Os Coldplay anunciam data extra no Estádio Cidade de Coimbra! Os bilhetes para o dia 18 de maio já estão disponíveis. Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos oficiais. Confirme quais são e não adquira bilhetes em sites de mercado secundário", sublinha a promotora.

Os bilhetes para o concerto custam entre os 65 euros aos 150, nas bancadas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

Com arranque em Portugal, a digressão europeia em 2023 segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff.

BILHETES

Relvado - 85€

Bancada Nascente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Poente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Nascente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Poente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Sul Inferior - 90€ (com marcação)

Bancada Sul Superior - 65€ (com marcação)

Mobilidade Condicionada - 65€*

PACOTES VIP

Higher Power Early Entry - 215€

Biutyful Hot Ticket - 230€

Coloratura Hot Ticket - 300€

My Universe Lounge - 500€

Devido à grande afluência ao site de vendas, a Ticketline criou uma fila de espera. Às 10h20, por exemplo, estavam 29 8191 pessoas a aguardar para iniciar o processo de compra do bilhete para o concerto da banda liderada por Chris Martin.

Em reunião do executivo municipal, o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Francisco Veiga, adiantou que podem acontecer, "no máximo, quatro" concertos. "Admitimos que [em Coimbra] não ficaremos por um, com certeza”, frisou.

A banda de Chris Martin, que atuou já algumas vezes em Portugal, anunciou mais concertos em estádios europeus que recebem, pela primeira vez, a digressão mundial “Music of the Spheres”.

Com arranque em Portugal, a ‘tour’ segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff.

Na nota é referido que a digressão se destaca por um conjunto de iniciativas de sustentabilidade.

“A produção do espetáculo utiliza energia 100% renovável em quase todos os locais, traz consigo o primeiro sistema de geradores em ‘tour’ no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros elétricos BMW; bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permitem aos fãs fazerem parte do espetáculo, criando energia através das mesmas, painéis solares e turbinas eólicas em cada espetáculo […]. Por cada bilhete vendido é plantada uma árvore”, é destacado.

A banda de rock criou o ‘site’ sustainability.coldplay.com, no qual está disponível informação sobre estas iniciativas.

Na semana passada os Coldplay lançaram o novo vídeo “Humankind”, do seu mais recente álbum, “Music Of The Spheres”, em que mostraram pistas com as novas cidades da digressão, entre elas Coimbra.

Fundada em 1996, a banda britânica foi já por várias vezes distinguida com Grammy e prémios MTV.