Em entrevista à Vanity Fair, Billie Eilish desabafou sobre os comentários ao seu corpo e confessou que a têm afetado. "Julgo que as pessoas ao meu redor se preocuparam mais que eu", começou por frisar a jovem artista.

"Costumava automutilar-me por causa do meu corpo. Comecei a usar roupas largas porque não me sentia bem com ele", confessou a cantora em entrevista à revista.

Na conversa com a Vanity Fair, Billie Eilish lembrou as várias piadas e memes que foram partilhadas nas redes sociais depois de ser fotografada com um top e de calções."Ainda bem que isso aconteceu agora e não há três anos, no auge da minha relação horrível com o meu corpo", frisou.

"Pensava que era a única a odiar o meu corpo. Pelos vistos, a internet também o odeia", desabafou.