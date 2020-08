Depois de vários dias a lançar pistas, Billie Eilish lançou na noite da passada quinta-feira, dia 30 de julho, o seu novo single, "My Future". O tema conta com um videoclip, em animação, criado por Andrew Onorato.

Em entrevista ao programa de Zane Lowe, a artista apresentou o seu novo single, que considera ser uma canção especial e pessoal. "Passei anos e anos a apoiar-me noutra pessoa. E assim que não tinha essa pessoa, encontrava uma outra. E nem estou a falar só de relações; estou a falar de tudo. Nunca conseguia estar sozinha, não conseguia suportar a minha companhia por muito tempo",contou, frisando que "My Future"é sobre "crescimento".

"Precisava de crescer e de um momento para mim própria. E tive-o. Foi muito difícil. É muito mais difícil do que se possa pensar", acrescentou a jovem cantora.

"My Future" é o primeira tema de Billie Eilish desde "No time to die", lançado em fevereiro 2020.