Billie Eilish participou na Convenção Nacional do Partido Democrata e apresentou o seu mais recente single, "My Future", acompanhada pelo seu irmão, Finneas.

Além da atuação, a cantora, que poderá votar pela primeira vez este ano, voltou a criticar o atual presidente norte-americano. "Não é preciso que vos diga que as coisas andam uma confusão. Donald Trump está a destruir o nosso país", frisou.

"Precisamos de líderes que resolvam problemas como as alterações climáticas e a COVID-19 e não que as neguem. Líderes que lutem contra o racismo sistémico e a desigualdade. E isso começa por votar em alguém que entende o muito que está em jogo", sublinhou.

Veja o vídeo:

A convenção democrata, que arrancou na segunda-feira na cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, decorre até esta quinta-feira, altura em que o antigo vice-Presidente Joe Biden deverá fazer o discurso de aceitação da candidatura democrata.

No encontro falarão também o ex-Presidente Barack Obama (2009-2017), a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e a jovem congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez.

As maiores figuras do Partido Democrata não vão viajar para Milwaukee. Apenas os delegados democratas naquela cidade discursarão no local.