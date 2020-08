Na noite de abertura da Convenção Nacional do Partido Democrata, na madrugada de segunda-feira, Billy Porter protagonizou o momento musical da noite. Apesar de alguns dos canais de televisão norte-americanos terem cortado a emissão antes da atuação final, o vídeo do ator foi partilhado nas redes sociais e conquistou os fãs.

Na atuação gravada à distância, o protagonista da série "Pose" interpretou o tema "For What It's Worth", de Buffalo Springfield. O site Mashable frisa que a atuação, que também contou com a participação de Stephen Stills, que escreveu a canção em 1966, foi "gloriosa".

Veja o vídeo:

A convenção democrata, que arrancou na segunda-feira na cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, decorre até quinta-feira, altura em que o antigo vice-Presidente Joe Biden deverá fazer o discurso de aceitação da candidatura democrata.

No encontro falarão também o ex-Presidente Barack Obama (2009-2017), a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e a jovem congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez.

As maiores figuras do Partido Democrata não vão viajar para Milwaukee. Apenas os delegados democratas naquela cidade discursarão no local.

Os outros discursos, incluindo os de Barack Obama, Hillary e Bill Clinton, bem como dos candidatos Kamala Harris e Joe Biden, serão transmitidos ‘online’.