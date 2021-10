Depois de "Monarquia", Bispo e Diogo Piçarra voltaram a juntar-se para um novo single. O tema "Agradecido", que conta ainda com a colaboração de D'Ay, foi lançado esta quinta-feira, dia 28 de outubro.

A canção encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com videoclip. "Agradecido" faz parte do EP "Mudanças", de Bispo e D'Ay.

"O 'Agradecido' marca o final desta viagem intitulada de 'Mudanças'. Este tema nasceu no mesmo dia que o 'Monarquia'.

É um agradecimento por tudo o que tem acontecido, por todos os passos do caminho, por todas as pessoas que entram e marcam a minha vida de alguma forma, por ainda não pagar para respirar, por ter comida na mesa para mim e para partilhar, por ter a família por perto para amar e ser amado e por toda esta vontade de respirar mais, de aproveitar mais, de sonhar mais, proporcionar mais, de errar mais para ser melhor e agir diferente até não dar mais", confessou Bispo na sua conta no Instagram.

Nas redes sociais, Diogo Piçarra também destacou o lançamento do single. "Nasceu no mesmo dia da 'Monarquia', e é um agradecimento à vida que temos e a todas as pessoas que fazem parte dela. Porque a vida é uma bênção e uma viagem que não foi feita para se definir, apenas para se desfrutar e saber ser agradecido", frisou.

Veja o vídeo:

LETRA:

[BISPO]

Todos os dias agradeço

Viver é uma bênção

Passo a passo venço

Todos os passos compensam

Até os menos bons vão dar alguma recompensa

Todos os dias agradeço

Pela comida na mesa

Pelo privilégio de não pagar pra respirar

Pelo privilégio de ter e puder dar

Conforto aos diamantes que me ensinam a amar

Mais, dia após dia, nem dá bem pa explicar

São o meu Norte, o meu Sul, o meu Este, o meu Oeste

Nada mais importa, convosco o mundo é o resto

Convosco tudo é bonito e tudo à volta cresce

Não da pa descrever o que sinto,

O amor floresce

Faz lembrar de quem tu és

E vás tu pa onde fores hás de voltar pelos teus pés

Estejas onde estiveres vais encontrar a paz e vês

Que há muitas dores que se evitam e não precisam de porquês

Tou a querer respirar... mais...

Aproveitar... mais...

Quero sonhar... mais...

Proporcionar... mais...

Tou a aprender com cada erro

E a errar mais...

Pa ser melhor e agir diferente

Até não dar mais

X2

Até não dar mais

Pa ser melhor e agir diferente

Até não dar mais

Até não dar mais

[DIOGO PIÇARRA]

Porque a vida é uma bênção,

E por tudo o que aconteça

Estarei sempre agradecido

Sempre agradecido

X4

[BISPO]

Agradeço p’lo q me deste destino,

Desorientei-me, perdi-me

Afoguei-me em vinho

Mas venci o meu eu antigo

Encontrei-me e vi

Um novo caminho

X4