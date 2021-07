Em entrevista à Pitchfork, Björk revelou a lista das suas cantoras preferidas e destacou Amália Rodrigues. À publicação, a artista islandesa frisou que, em relação à sua música preferida, geralmente "não percebo o que dizem".

"Gosto muito da Amália Rodrigues, apesar de não falar português", sublinhou Björk.

Em 2012, ao The Guardian, a artista revelou que viu um documentário sobre a fadista. "Ouço-a há anos, mas vi há pouco tempo um documentário sobre ela - tanta emoção em estado puro! E livre de tantas complicações que a música, por vezes, tem. É uma música direta, simples e forte, isenta de filigranas. Vai direta ao coração", elogiou.

Abida Parveen, Chaka Khan e Joni Mitchell completam a lista de artistas favoritas da islandesa. "Gosto da Abida Parveen, do Paquistão, mas não percebo uma palavra do que ela canta. No que toca a norte-americanas, adoro a Chaka Khan (...) Adoro a Joni Mitchell. Fiquei obcecada com o 'Don Juan's Reckless Daughter' e o 'Hejira' em adolescente. São discos que têm muito mais dela. É como se tivesse feito o seu próprio estilo musical", explicou.