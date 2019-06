O tema "Faz Gostoso", de Blaya, ficou conhecido em todo o mundo depois do lançamento de "Madame X", onde Madonna e Anitta cantam uma versão da canção da artista. Mas é o tema original que está a conquistar o Brasil.

No Spotify, "Faz Gostoso", de Blaya, lidera o "Top Viral 50 Brazil". De acordo com os dados disponibilizados pelo serviço de streaming, o tema soma mais de sete milhões de reproduções - já a versão de Madonna e Anitta, lançada há uma semana, conta com quase quatro milhões de reproduções.

Apesar do dueto entre a 'rainha da pop' e a artista brasileira não ter conseguido conquistar a liderança dos tops, foi o único tema de "Madame X" a chegar aos rankings das canções mais ouvidas no Spotify.

A versão do hit de Blaya é a 11º canção do álbum deluxe "Madame X". Rodrigo Carmo, Nuno Picoto, Emanuel Oliveira, Luiz Vieira, Mateus Seabra, Karla Regina Francelino Rodrigues (Blaya) são creditados como autores da canção, juntamente com Madonna.