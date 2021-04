Todas as quarta-feiras, Rita Pereira chega ao top dos assuntos mais comentados do Twitter em Portugal - por exemplo, na manhã desta quarta-feira, dia 7 de abril, o nome da atriz e apresentadora chegou ao segundo lugar do ranking da rede social.

E qual o motivo? Em 2020, Rita Pereira partilhou uma Story na sua conta no Instagram onde dançava ao som de "Like a Prayer" de Madonna, e desejava 'boa quarta-feira'.

Publicado em dezembro do ano passado, o vídeo tornou-se rapidamente viral e soma milhares de novas partilhas nas redes sociais todas as quartas-feiras.

Já no Instagram, fãs da atriz criaram um perfil que conta apenas com centenas de partilhas do vídeo - veja aqui.

Veja o vídeo: