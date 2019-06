Depois de anunciar a alteração do concerto de dia 4 de setembro do Coliseu dos Recreios para a Altice Arena, em Lisboa, com os bilhetes disponíveis a esgotarem novamente em poucas horas, Billie Eilish tem mais novidades.

De acordo com a Everything Is New, a artista abriu na totalidade a lotação da sala, disponibilizando mais bilhetes - as vendas arrancam na quinta-feira, dia 13 de junho.

Em comunicado, a promotora lembra que todos os portadores de bilhetes para o concerto de dia 4 de setembro no Coliseu de Lisboa terão oportunidade de utilizar o bilhete já adquirido na nova sala.

"Billie Eilish tem um estilo único e enigmático e está a caminho de se tornar numa das maiores estrelas do pop alternativo. Desde o lançamento do seu primeiro single, 'Ocean Eyes', que se tornou viral - contando com mais de 200 milhões de streamings no Spotify", lembra a Everything Is New em comunicado.

Com o lançamento do seu primeiro EP, “Dont smile at me”, em 2017, Billie Eilish já acumulou mais de 750 milhões de reproduções e conquistou o Top 40 na Billboard 200. ​

4 de setembro ||

Abertura de portas: 19h00

Início do espetáculo: 20h00