O músico e vencedor do Prémio Nobel de Literatura Bob Dylan expõe, pela primeira vez, pinturas e a instalação de ferro forjado "Rail Car" ["Vagão"], na Provença francesa.

"Rail Car" assume a forma de um "esqueleto" de vagão de comboio, vazio e adornado com fragmentos de escadas, bicicletas, grades... Tudo isto em ferro forjado. A escultura foi instalada entre os vinhedos do Château La Coste, uma propriedade vinícola perto de Aix-en-Provence (sudeste de França).

Na galeria de arte desta mesma propriedade, Dylan também expõe 24 quadros sob o lema "Drawn Blank in Provence" (2008-2013).

São pinturas feitas "com base em desenhos [do artista] durante as suas digressões pela Europa e pelos EUA entre 1989 e 1991", detalha o comunicado do Château La Coste.

A exposição ficará disponível até 15 de agosto.

créditos: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

O pavilhão onde fica a galeria de arte foi projetado pelo arquiteto Renzo Piano e já conta com obras de Claude Monet, Henri Matisse, ou Marc Chagall. Todos estes artistas influenciaram Dylan no processo de criação da sua série "Drawn Blank".

“Em paralelo, os visitantes poderão descobrir um tríptico em grande escala, criado por Bob Dylan em 2021 e instalado na galeria Richard Rogers”, acrescenta o texto.

Cantor e compositor, inovador da música "folk" americana, ator e artista visual, Dylan já vendeu mais de 110 milhões de discos no mundo.