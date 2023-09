Na entrevista ao "Today with Hoda and Jenna", a protagonista de "Stranger Things" foi questionada sobre se o seu sogro, Jon Bon Jovi, irá atuar no seu casamento. "É como perguntarem-me se vou atuar numa peça perante todos os convidados", respondeu a atriz.

"Acho que ele precisa de fazer uma pausa. Nunca pára. Está sempre a jogar ténis ou a ter aulas de canto", acrescentou Millie Bobby Brown na entrevista ao talk show.

Na conversa com Hoda Kotb e Jenna Bush Hager, a atriz confessou estar "entusiasmada" com o casamento e que o noivo "tem sido bastante prestável".