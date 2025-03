Na mostra, que é inaugurada a 24 de maio e tem entrada gratuita, Bordalo II irá estrear uma nova série de obras, “PROVOCS”, na qual “interage com elementos urbanos e mobiliário, reutilizando objetos do quotidiano para oferecer uma perspetiva crítica e renovada sobre a sociedade, os seus protagonistas e as suas contradições”, segundo o agenciamento do artista, num comunicado hoje divulgado.

Os objetos utilizados por Bordalo II na criação das peças desta série, “normalmente encontrados no espaço público”, “serão deslocados para um ambiente neutro, onde ganharão novos significados”.

“Através deste ato de descontextualização, o artista convida os visitantes a questionarem os seus próprios pensamentos, comportamentos sociais e perceções sobre o ambiente urbano e o seu papel na sociedade”, lê-se no comunicado.

“IRREVERSIBLE” inclui também retratos de animais, que Bordalo II cria a partir de resíduos plásticos, “simbolizando as consequências desastrosas da globalização sobre a biodiversidade”.

A mostra irá ocupar “um espaço bruto e não convencional de 300 metros quadrados no 13.º bairro de Paris, na galeria Mathgoth”.

“IRREVERSIBLE” (Irreversível, em português) é inaugurada no dia 24 de maio, às 15:00, e estará patente até 28 de junho, de quinta-feira a domingo.

Artur Bordalo (Bordalo II - o primeiro era o avô, o artista plástico Real Bordalo, que morreu em junho de 2017, aos 91 anos), nascido em Lisboa, em 1987, começou pelo ‘graffiti’, que o preparou para o trabalho pelo qual se tornou conhecido: esculturas feitas com recurso a lixo e desperdícios.

Nos últimos anos tem espalhado por todo mundo “Big Trash Animals” (“Grandes Animais de Lixo”), retratos de animais feitos com aquilo que os destrói.

Em Portugal, é possível ver-se animais criados por Bordalo II em cidades como Lisboa, Estarreja, Loures, Vila Nova de Gaia, Faro, Coimbra, Águeda e Covilhã.