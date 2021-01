No passado fim de semana, Boss AC caiu e bateu a cabeça enquanto fazia um direto na sua conta no Instagram. Na rede social, o rapper português partilhou e comentou o acidente.

"Escorreguei numas escadas, caí de costas e bati com a cabeça no chão", escreveu o músico na legenda do vídeo onde mostra a queda. "Fiquei tonto e com dores no corpo mas que seja um bom presságio para 2021. Haja saúde", acrescentou Boss AC.

Veja o vídeo:

"Passado o susto, está tudo bem. Ainda estou com dores e para virar o pescoço tenho de virar o corpo mas nada que não se cure em um ou dois meses. Não tenho nenhuma responsabilidade na chuva que caiu e que molhou o piso apesar de ser o 'Mandachuva' [o título do seu primeiro álbum]", comentou o artista.