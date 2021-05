O álbum é constituído por 13 canções, uma em espanhol e duas em inglês, todas de autoria de Salvador Sobral e música de Leo Aldrey, com exceção de "Fui Ver Meu Amor", com letra de Luísa Sobral, e "Só Eu Sei", uma letra da atriz belga Jenna Thiam, contando com várias colaborações como Sílvia Pérez Cruz, nos "coros mágicos" de "That old Waltz".

Sobral referiu-se a Leo Aldrey, que o desafiou a fazer este álbum e a escrever canções, como o seu "principal parceiro".

Sobral reconhece que gosta mais de interpretar canções escritas por outros, não se expondo tanto. Para Sobral, é "uma posição incómoda" cantar o que escreveu.

Um dos temas do disco é "Medo de Estimação", que se refere ao seu medo de morrer, no contexto dos problemas de saúde que atravessou: "Primeiro, porque tinha medo de morrer devido ao problema de coração, depois, superado o problema, a vontade de viver e não querer morrer".

Musicalmente, o álbum remete para o jazz, área musical onde Salvador Sobral confessa sentir-se "mais à vontade", mas, neste disco optou por "uma sonoridade mais pop", com "várias paisagens sonoras".

A escolha por cantar noutras línguas é justificada pela ideia de "explorar outros universos, não só sonoros, mas descobrir também as sonoridades que as diferentes línguas proporcionam".

Para fazer este álbum, Salvador Sobral e Leo Aldrey isolaram-se no Alentejo em fevereiro do ano passado: "O Leo consegue sempre perceber perfeitamente o que quero dizer na música e de que forma o quero dizer, puxa por mim, e faz-me descobrir coisas novas", disse Sobral.

Salvador Sobral conta, neste disco, com a colaboração dos músicos Abe Rábade (piano), André Santos (guitarra e rajão), André Rosinha (contrabaixo), Bruno Pedroso (bateria) e também Leo Aldrey (teclados e ambientes sonoros e piano vertical em dois temas, "Mar de Memórias" e "Só Eu Sei").

Com este conjunto de músicos, Salvador Sobral apresenta o álbum no próximo dia 11 de junho na Casa da Cultura, em Ílhavo, no dia 25 de junho no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e dois dias depois no Festival dos Jardins de Pedralbes, em Barcelona. No dia 30 de junho atuam no Teatro Municipal de Bragança, seguindo-se, no dia 9 de julho, o Teatro Sá da Bandeira, no Porto, e a 17 de setembro, o Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

"BPM" é o 3.º álbum de Salvador Sobral, que em 2016 publicou "Excuse Me" e no ano seguinte venceu o Festival da Eurovisão da Canção com o tema "Amar pelos Dois".

Em março de 2019 publicou o seu segundo álbum, "Paris, Lisbon", que o levou a uma digressão pela Europa. Paralelamente, desenvolveu inúmeros projetos que abrangeram diferentes universos musicais e de distintas formações.