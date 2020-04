“É num cenário de exceção que nasce a iniciativa de Branko, que convida Dino D' Santiago a participar numa parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, para um ‘livestream’ num local inédito com transmissão online no canal de Youtube do Branko e nas redes sociais da Câmara Municipal de Lisboa”, refere a autarquia num comunicado hoje divulgado.

A transmissão de #ALiberdadeEmCasa está marcada para as 14h30 de sábado.