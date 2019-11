Brian Tarantina, ator conhecido por fazer parte da série "The Marvelous Mrs. Maisel", foi encontrado morto na sua casa no passado sábado, dia 2 de novembro, em Manhattan, confirmou o The New York Times. O norte-americano tinha 60 anos.

Ao jornal, a assessora, Laurie Smith, explicou que Brian Tarantina morreu devido a "complicações de uma grave crise de saúde que sofreu há alguns meses".

Além de "The Marvelous Mrs. Maisel", premiada série protagonizada por Rachel Brosnahan, Brian Tarantina fez parte ainda do elenco de "Tal Mãe, Tal Filha" e "Lei & Ordem".