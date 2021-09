A Broadway comemorou esta terça-feira o regresso de alguns dos seus musicais mais importantes e emblemáticos após uma paralisação de 18 meses, um momento histórico na recuperação pós-pandemia de Nova York.

"Hamilton", "Wicked", "O Rei Leão" e "Chicago" retomaram as suas apresentações, para o deleite e alívio da indústria e dos amantes do teatro.

"A Broadway está de volta e é algo divertido para todos", disse Jenni Milanoski, que veio de Boston com a filha na expectativa de assistir a "Hamilton". Elas fizeram reserva num hotel que fica à frente do teatro Richard Rodgers, para que Jenni pudesse entrar na fila às 5h e tentar comprar os ingressos. Às 10h15, um cancelamento permitiu-lhe garantir as vagas.

Os teatros da Broadway reabriram gradualmente ao longo de setembro, mas foi na terça-feira que estava previsto o regresso simultâneo de alguns dos seus espetáculos mais populares. O ex-governador Andrew Cuomo tinha marcado o 14 de setembro como a data de reabertura da Broadway.

O público deve estar vacinado, assim como os artistas e funcionários do teatro. O uso da máscara durante os espetáculos é obrigatório.

Mecca, que viajou para Nova Iorque de Buffalo, no norte do estado, esperava assistir a "Waitress", que reabriu no começo do mês. "Tentamos vir todos os anos para ver alguns espetáculos, de forma que a reabertura é maravilhosa. Sentíamos falta, não existe emoção como esta."

O regresso dos espetáculos acontece numa cidade que ainda sofre com a escassez de turistas, que representam dois terços do público da Broadway. Mas os teatros acreditam que os moradores da cidade e aqueles que puderem visitá-la estão ávidos para voltar a assistir a uma apresentação ao vivo.

“Esta é uma grande noite para o regresso de Nova Iorque”, comemorou o presidente da câmara Bill de Blasio. "A Broadway está em nossa alma e nosso coração."