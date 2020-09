Este ano, em Portugal, há duas novas categorias dedicadas a personalidades nacionais: o prémio de Inspiring Person of the Year e o de Social Star Portugal. Esta quinta-feira, dia 24 de setembro, o canal anunciou que Bruno Nogueira será premiado com o galardão Inspiring Person of the Year 2020.

"Este é um prémio honorário, sem votação, atribuído a uma personalidade que tenha marcado o ano pelo seu compromisso, atitude positiva e força de força de caráter. O E! considera que o empenho demonstrado por Bruno Nogueira no seu icónico projeto Como é que o bicho mexe, acompanhado por milhares de portugueses durante a quarentena, é um exemplo notável de como o humor, a ironia, a simplicidade e a noção de comunidade nos podem ajudar a ultrapassar os momentos mais incertos e difíceis", explica o canal em comunicado.

Nas redes sociais, o humorista agradeceu o galardão. "Fica aqui o meu agradecimento ao canal canal E! por este simpático prémio de Inspiring Person of The Year. Até que enfim que alguém o diz, porque eu farto-me de dizer aqui em casa e ninguém acredita. Ponto positivo? Receber este mimo. Ponto extremamente negativo? Este ano não haver gala do E! da atribuição do prémio em Los Angeles. A seguir talvez seja giro ganhar o Maldivas Man of The", escreveu.

O Canal E! adianta, também, que no próximo dia 1 de outubro serão revelados os oito nomeados portugueses para a categoria de Social Star Portugal 2020.

"Com mais de 40 categorias que cobrem todas estas áreas, os E! People Choice Awards 2020 caracterizam-se por uma particularidade que os distingue de todos os outros – a escolha está sempre nas mãos do público, o rei e senhor de cada votação", frisa o canal.