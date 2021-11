Fernando Nogueira, conhecido por Bruxo de Fafe, deixou uma aviso a Joana Marques depois de protagonizar a rubrica "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

"Esta senhora gozou quatro vezes comigo, e só porque meti dentes novos, fiz um implante e, às vezes, ao falar, ainda me fogem as palavras. Goza comigo e chama-me palhaço, por outras palavras (...) Ela está-se a meter com o Bruxo de Fafe… Ou pára ou tem o inferno atrás dela para toda a vida. Nunca mais se vai ver livre do Diabo", avisou à revista TV Guia.

No Instagram, Nuno Markl partilhou as declarações do Bruxo de Fafe e elogiou Nuno Markl. "Trabalhar em humor é uma coisa tramada. Mas geralmente ou se é ameaçado com processos ou com porrada. A Joana Marques acaba de meter a classe inteira num bolso, ao ser a primeira neste ofício a ser ameaçada com aquilo que parece ser um apocalipse zombie. Parabéns por isso, Joana", brincou.