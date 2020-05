Bryan Behr é a nova estrela da música pop brasileira. Com canções acústicas com pitadas de Música Popular Brasileira (MPB), reggae e soul e com letras simples, o artista tem conquistado os fãs e as redes sociais .

O cantor e compositor de Santa Catarina lançou o primeiro álbum de estúdio no final de janeiro. O álbum "A Vida É Boa" (Universal Music) contou com produção de Juliano Cortuah e Fernando Lobo e foi feito a partir da filtragem de cerca de 150 composições que Bryan Behr tinha na gaveta.

O amor é o tema central em todas as canções. "Gosto muito de ouvir amigos e conhecidos, carrega muito mais verdade. Gosto também de deixar as pessoas interpretarem como bem entenderem, de observar as histórias que existem por trás de cada um. Vou sempre fazendo aos poucos, aqui e ali… Já escrevi sobre todos os acontecimentos da minha vida, o que me deixa um pouco mais aberto a sentir experiências alheias", contou o músico ao site PapelPop.

Nas redes sociais, as canções de Bryan Behr têm somado elogios.