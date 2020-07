Num verão sem festivais, o SAPO Mag escolhe os seus próprios cabeças de cartaz e leva-os até sua casa através de emissões em direto. Todas as semanas, na nova rubrica "Cabeças de Cartaz", acompanhe as conversas e os momentos musicais com os artistas convidados.

Esta sexta-feira, dia 10 de julho, o convidado é Fernando Daniel. A conversa com o cantor, que edita esta semana o seu novo álbum ("Presente"), poderá ser acompanhada no Instagram do SAPO a partir das 15h30.

No final, poderá ver ou rever a conversa com o artista aqui no SAPO Mag.

"Presente", o segundo álbum de Fernando Daniel, chega às lojas e aos serviços de streaming esta sexta-feira, dia 10 de julho. Do novo álbum já são conhecidos os temas “Recomeçar”, “Cair”, “Se Eu” (dueto com os Melim), “Melodia da Saudade” e “Tal Como Sou".

"Depois do sucesso estrondoso do seu disco de estreia, 'Salto' (2018 – Disco de Ouro), Fernando Daniel apresenta agora um trabalho mais íntimo e completo que muito surpreenderá os seus fãs", frisa a editora em comunicado.

Fernando Daniel apresentará "Presente" ao vivo nos Coliseus do Porto e de Lisboa, a 24 de outubro e 7 de novembro, respetivamente. Este sábado, 20 de junho, atuará no Cine-Teatro de Estarreja no contexto do festival solidário Regresso Ao Futuro.

Alinhamento completo de "Presente":

1. "Intro"

2. "Sem Medo"

3. "Nada Resulta"

4. "Tal Como Sou"

5. "Nunca"

6. "Se Eu" (feat. Melim)

7. "Recomeçar"

8. "Nada A Perder"

9. "Cair"

10. "Melodia Da Saudade"

11. "Fim"

12. [EXTRA FNAC] Jimmy P ft. Fernando Daniel – "Até Voltares"