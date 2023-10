"Lisboa é a casa, também, dos cabo-verdianos. Nós temos de chegar perto da nossa diáspora, afinal, somos 500 mil cá, somos um milhão na diáspora, ou seja, o dobro lá fora", realçou Vandrea Monteiro, na Praia, numa conferência de imprensa para apresentar a programação do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, sob o lema "Somos Cultura".

"O ponto mais alto do dia 18 será marcado com uma manifestação cultural", com música, dança e exposição, entre outros atrativos alusivos ao arquipélago, no Centro Cultural de Cabo Verde e em que estará presente o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

As atividades vão decorrer sob o signo do jornalista, escritor e poeta do início do século XX, Eugénio Tavares, patrono da data, e incluem a entrega de medalhas de mérito a artistas que têm promovido a cultura cabo-verdiana, cuja lista será divulgada posteriormente, referiu Vandrea Monteiro.

Outros artistas serão distinguidos em cerimónia a realizar em Cabo Verde até final do mês, acrescentou.

A comemoração do dia 18 de outubro inclui atividades culturais em todas as ilhas do arquipélago.

No coração da cidade da Praia, na zona pedonal do Plateau, será feita "uma grande marcha cultural", que inclui ações tão diversas como a atuação de uma banda militar, um desfile de moda e visitas ao memorial Amílcar Cabral e ao Arquivo Nacional.