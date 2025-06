A gala de entrega de prémios deste ano conta com as atuações de Paulo de Carvalho, Fattu Djakité, Selma Uamusse, Slow J, Kady, Bluay, Geração 75 (Lura, Nelson Freitas e Nancy Vieira), além de artistas nomeados na categoria Música Popular do Ano.

Tal como em 2024, os CVMA vão decorrer no porto da capital cabo-verdiana, sendo que a edição deste ano vai celebrar os 50 anos da independência do país – que se festejam a 05 de julho, mas com eventos ao longo de todo o ano.

O Prémio Carreira 2025 vai ser atribuído à banda Bulimundo, “uma das formações musicais mais emblemáticas da história contemporânea de Cabo Verde”, responsável por “eletrificar o funaná - um género marginalizado e reprimido durante o regime colonial, transformado num poderoso veículo de afirmação cultural e política”, justificou a organização.

Além de ser uma entrega de prémios, os CVMA apresentam-se também como “uma plataforma de apoio à indústria musical cabo-verdiana e à internacionalização dos artistas” do arquipélago.

No âmbito da gala, a organização promove um debate sobre o tema “O Digital Mudou Tudo: E Agora?”, marcado para sexta-feira, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, centro histórico da Praia.

“Nos últimos anos, o universo da música transformou-se a uma velocidade vertiginosa, com plataformas de ‘streaming’, redes sociais, inteligência artificial e novos modelos de distribuição”, explicou a organização.

No evento “serão debatidos desafios e identificados caminhos práticos de proteção e valorização dos direitos dos criadores musicais no ambiente digital”, com Miguel Carretas, diretor-geral da Audiogest (Portugal), Tozé Brito, administrador da Sociedade Portuguesa de Autores (Portugal), Nhelas Spencer, presidente Sociedade Cabo-verdiana de Música, e Solange Cesarovna, artista.