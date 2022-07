O concerto é composto por 14 canções de Caetano Veloso, interpretadas pelos músicos brasileiros Ilana Volcov, cantora, e Wagner Barbosa, guitarrista.

Ilana Volcov já se apresentou ao lado de Vanessa da Mata, Guinga, gravou com Zeca Baleiro, Paulinho da Viola, e trabalhou com diversos compositores da sua geração. Foi premiada pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, e, produziu o seu primeiro disco a solo, “Bangüê”.

Wagner Barbosa é cantor, multi-instrumentista, compositor e produtor musical, já trabalhou como “preparador vocal” com Gilberto Gil, Gal Costa, Ivete Sangalo, Marisa Monte, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Roberta Sá, Maria Gadu, entre outros artistas brasileiros e internacionais.