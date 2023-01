A adaptação de "Caim", livro de José Saramago que chegou às livrarias em 2009, vai subir ao palco do Teatro Independente de Oeiras no dia 20 de janeiro.

"No rescaldo das comemorações do 100º aniversário do conceituado escritor português, o Teatro Independente de Oeiras (TIO) evoca José Saramago com a adaptação teatral da obra literária 'Caim', onde o autor do Prémio Camões (1995) e do Prémio Nobel da Literatura (1998) narra com ironia e sarcasmo uma versão crítica dos episódios do Antigo Testamento", lembra a promtoroa em comunicado.

A peça conta com um elenco composto pelo ator, encenador, cenógrafo e produtor executivo Carlos d’ Almeida Ribeiro e os atores Jaime Soares, André Nunes e Mafalda Teixeira. A adaptação da obra literária para o teatro é da autoria de Artur Ribeiro e a composição e produção musical é de Miguel Amorim.

A peça estará em cena até 18 de março, todas as sextas e sábados às 21h30.Os bilhetes custam 16 euros e pode comprados online.