Os músicos Camané e Mário Laginha e a cantora Maria Mendes estavam nomeados para os prémios de música Grammy Latinos 2020, que foram entregues na madrugada desta sexta-feira, dia 20 de novembro, mas não conseguiram vencer categorias a que concorriam. A produtora portuguesa RedMojo também estava na corrida e ficou de fora da lista de vencedores.

"Aqui Está-se Sossegado", de Camané e Mário Laginha, concorria para Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. O disco de Mariana Aydar, "Veia Nordestina", acabou por ser o vencedor da noite - Mariene De Castro & Almério, Targino Gondim, do Grupo Ofa e de Margareth Menezes também estavam na corrida ao mesmo galardão.

Já a cantora de jazz Maria Mendes estava indicada para o Grammy Latino de Melhor Arranjo, com o tema "Asas Fechadas", de Amália Rodrigues, que gravou no álbum "Close to me" com John Beasley e a Metropole Orkest da Holanda, lançado em outubro de 2019.

O prémio acabou por ser entregue a "La Flor de la Canela", de Lorenzo Ferrero e da Afro-Peruvian Jazz Orchestra.

A produtora portuguesa RedMojo também estava nomeada para os Grammy Awards Latinos na categoria Best Engineered Album com "Quimera", da cantora pop espanhola Alba Reche. O prémio acabou por ser entregue a "3:33" (Daniel Bitrán Arizpe, Daniel Dávila, Justin Moshkevich, George Noriega, Erick Roman, Paul Rubinstein & JC Vertti, Miles Comaskey, Najeeb Jones & Tony Maserati, Dale Becker e Debi Nova).

VENCEDORES:

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Veia Nordestina – Mariana Aydar - VENCEDORA

Aquí Está-Se Sossegado – Camané & Mário Laginha

Acaso Casa Ao Vivo – Mariene De Castro e Almério

Targino Sem Limites – Targino Gondim

Obtalá – Uma Homenagem A Mae Carmen – Grupo Ofa

Autentica – Margareth Menezes

Melhor Arranjo

"La Flor de la Canela" – Lorenzo Ferrero, arranger (Afro-Peruvian Jazz Orchestra) - VENCEDOR

"Te Extraño" – Daniel Barón, arranger (Dani Barón)

"Asas Fechadas" – John Beasley & Maria Mendes, arrangers (Maria Mendes Featuring Metropole Orkest & John Beasley)

"Bésame Mucho" – Ariel García & Carlos Peña, arrangers (Carlos Peña y Su Big Band & Daniela Calvario)

"Guapanguito" – Rosino Serrano, arranger (Rosino Serrano & Orquesta Moderna Featuring Gianluca