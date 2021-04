Numa nota publicada na página de Internet do município é explicado que o prazo para a entrega dos trabalhos foi prorrogado, passando a ter como data-limite o dia 30 de junho.

Criado em 2007, o Prémio Literário José Luís Peixoto tem como diretiva, em anos pares, premiar trabalhos inéditos na modalidade de poesia e, em anos ímpares, trabalhos de conto.

O concurso deste ano apresenta outras medidas consideradas “excecionais”, devendo os interessados enviar os seus trabalhos para o endereço de e-mail: premio.jlpeixoto@cm-pontedesor.pt.

No texto do e-mail deverá constar a naturalidade do concorrente, o pseudónimo e o título do trabalho.

De acordo com o município, os trabalhos deverão ser enviados em formato PDF e os dados pessoais enviados noutro PDF.

Segundo a Câmara de Ponte de Sor, o concurso, de âmbito internacional, está aberto a cidadãos de nacionalidade portuguesa e a naturais e/ou residentes em países de língua oficial portuguesa.

Além de homenagear o escritor José Luís Peixoto, natural de Galveias, no concelho de Ponte de Sor, a autarquia salienta que a iniciativa pretende ainda incentivar a criatividade literária entre os jovens, assim como o gosto pela leitura e escrita.

A este concurso podem concorrer jovens que completem 25 anos até ao dia 31 de dezembro de 2021.