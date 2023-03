Sam Neill tranquilizou os fãs após o impacto das notícias sobre o seu estado de saúde.

Na semana passada, ficou a saber-se que o ator neozelandês de 75 anos, conhecido do grande público como o paleontólogo Alan Grant na saga "Parque Jurássico", estava em tratamento para um cancro no sangue na fase três e começara a fazer tratamento para um linfoma não Hodgkin.

O ator fazia essa revelação no seu livro de memórias "Did I Ever Tell You This? A Memoir" ("Já te contei isto? Memórias", em tradução livre), que será lançado esta semana, onde no primeiro capítulo, escrito durante uma sessão de quimioterapia, Neill afirmava: "Estou doente. Possivelmente a morrer. Talvez tenha que acelerar isto".

Em declarações ao jornal britânico The Guardian, acrescentava que estava em remissão, mas que terá de tomar um novo medicamente para o resto da sua vida.

Num vídeo partilhado nas redes sociais este fim de semana, o ator diz que "neste momento, as minhas novidades parecem estar por todos os noticiários e é do género 'Cancro! Cancro! Cancro!'. O que é um pouco cansativo porque, como podem ver, estou vivo e vem, e estou há oito meses em remissão, o que sabe realmente bem".

Sam Neill acrescenta que dentro de uma semana vai começar a trabalhar num novo projeto, "Apples Never Fall", com Annette Bening.

"Só queria que a manchete não fosse tanto 'aquela coisa', porque o principal é que escrevi este livro [...] e menciona o cancro porque esse foi o contexto em que o escrevi. Mas realmente não queria escrever um livro, precisava de algo para fazer enquanto estava em tratamento, e estou acostumado a ir trabalhar e de repente não podia ir trabalhar. Então é por isso que escrevi o livro, e devo dizer que houve uma ótima resposta. As pessoas parecem adorar, o que é ótimo", nota.

"Tem como subtítulo 'Filmes, vida, amor e outras catástrofes'. Portanto, isso dá-vos uma ideia de todas as loucuras que me aconteceram. O tom do livro é um de surpresa. Nunca pensei que viria a ter uma carreira como ator, muito menos como um ator no ecrã. Mas acabou por ser isso que aconteceu e estou profundamente grato ao olhar para trás e o livro é sobre isso", acrescenta.

"Espero que gostem e não se preocupem demasiado com 'tudo aquilo' porque estou bem", conclui.