As iniciativas do 5.º Cante Fest vão decorrer numa livraria e na Casa do Alentejo em Lisboa, na sexta-feira, e no concelho de Serpa, no distrito de Beja, entre sábado e quarta-feira.

A novidade deste ano é o alargamento do Cante Fest a seis localidades rurais do concelho, nomeadamente A-do-Pinto, Pias, Vale de Vargo, Vales Mortos, Vila Nova de São Bento e Vila Verde de Ficalho, por onde vai passar a Rota do Cante, explica a promotora, a Câmara de Serpa, num comunicado enviado à agência Lusa.

O Cante Fest vai começar na sexta-feira, em Lisboa, às 17:00, na Livraria Ferin, com a apresentação do Cancioneiro de Serpa e a atuação do Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de São Bento, que voltará a atuar na Casa do Alentejo, a partir das 21:00, no âmbito do Festival Super Bock em Stock.

Já no concelho de Serpa, a Rota do Cante vai ter duas rondas, uma no sábado, das 10:00 às 20:00, e outra no domingo, das 14:00 às 20:00.