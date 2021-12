Tal como em 2020, Miguel Carmona reuniu em pouco mais de três minutos algumas das canções portuguesas que marcaram 2021. No vídeo publicado no Instagram, o cantor recorda temas como "Onde Vais", de Bárbara Bandeira e Carminho, "Monarquia", de Diogo Piçarra e Bispo, ou "Casa", de Syro.

"Mais um ano, mais um medley. O do ano passado correu bem, então decidi repetir! Sao algumas das várias músicas que mais se ouviram em 2021. Aconselho sempre a ouvir com phones", escreveu Miguel Carmona na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: