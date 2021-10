A cantora cubano-americana partilhou o seu trauma de infância num episódio da sua série do Facebook Watch "Red Table Talk: The Estefans", juntamente com a sua filha e a sua sobrinha.

No vídeo, a artista, agora com 64 anos, afirma que "93% das crianças abusadas conhecem e confiam nos seus agressores". "E eu sei disso, porque fui uma delas", frisou.

O abuso foi cometido por um parente distante "numa posição de poder", enquanto Gloria Estefan frequentava uma escola de música.

O agressor explorou a confiança da sua mãe para se aproveitar, conta a artista.

Gloria Estefan descreveu como a sua mãe "se sentiu sortuda" pelo facto do professor de música ter dito que sua filha tinha talento e por lhe ter dado uma atenção. "Sabia que essa era uma situação muito perigosa", disse Gloria Estefan.

"E, quando revelei e disse a ele que isso não poderia acontecer, que não podia fazer aquilo, ele disse-me: 'O teu pai está no Vietname, a tua mãe está sozinha, e eu vou matá-la se lhe contares'", relatou a cantora, que contou ter perdido cabelo pela ansiedade criada pela situação.

Finalmente, Gloria Estefan contou à mãe o que estava a acontecer, e ambas chamaram a polícia. A família foi aconselhada a não apresentar queixa, porque a menina "passaria por um trauma pior", se fosse a tribunal.

No mesmo episódio, aparece Clare Crawley, uma celebridade da televisão, para contar a sua própria história de abuso quando era menor.

"Não queria ficar calada, enquanto é corajosa e partilha a sua história", disse Estefan a Crawley.