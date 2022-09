Em 29 de agosto de 2018, Cardi B estava no bar Angels Strip, no bairro do Queens, quando o seu grupo teria jogado garrafas, cadeiras e um cachimbo de narguilé, que a polícia afirma ter atingido as pernas de uma funcionária do local.

Cardi supostamente ordenou o ataque contra duas irmãs que trabalhavam no bar porque uma delas se envolveu com o seu marido, o rapper Offset.

Ao admitir a culpa, a cantora evita um julgamento e uma eventual sentença de prisão. As outras 10 acusações contra a artista foram retiradas, enquanto as duas admitidas serão retiradas sob a condição de que a artista complete 15 dias de serviço comunitário antes de janeiro de 2023.

Cardi, cujo nome real é Belcalis Almanzar, também deve pagar as despesas processuais e manter distância das duas mulheres que a acusaram.

Antes de regressar ao seu carro de luxo após deixar o tribunal, a rapper, questionada pela imprensa, disse sentir-se "bem".