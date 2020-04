Cardi B esteve entrevistou Bernie Sanders em direto na sua conta no Instagram - a conversa também foi transmitida esta terça-feira, dia 14 de abril, na conta do Youtube do senador pelo Estado de Vermont.

A artista e Bernie Sanders, que abandonou na semana passada a corrida presidencial nos EUA, falaram sobre o futuro dos jovens depois "deste período complexo". Os últimos meses da candidatura do senador também foi um dos tópicos da entrevista.

O direto no Instagram começou com Bernie Sanders a perguntar a Cardi B o que pensava sobre as suas unhas. A rapper defendeu que o senador tinhas as unhas "de quarentena". "Mas tudo bem, tio Bernie", brincou.

Veja o vídeo: