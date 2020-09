O festival Rolling Loud Portugal vai contar com dois eventos em 2021. O "Second Show" está marcado para os dias 9 e 10 de julho na Praia da Rocha, em Portimão, e vai contar com Cardi B - a rapper é a principal cabeça de cartaz do evento, a par com Stormzy.

2 Chainz, Amine, Lil Baby, Lil Pump, Action Bronson, Fetty Wap, Joey Bada$$, Lil Uzi Vert, Rick Ross e Waka Flocka Flame também vão passar pela Praia da Rocha em 2021, anunciou a organização nas redes sociais.

Os bilhetes para o primeiro evento do Rolling Loud original, de 6 a 8 de julho, já de encontram esgotados. Já as entradas para o segundo fim de semana serão colocadas à venda na próxima sexta-feira.