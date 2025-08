Carlos Daniel foi um dos convidados do sexto episódio da quarta temporada do "The Emergente Show", em Marco de Canaveses.

Durante a conversa, o jornalista da RTP1 foi desafiado a ler uma notícia criada pelo ChatGPT e inspirada na canção "Eu Levo no Pacote", de Rosinha.

Além do jornalista, Afonso Dubraz, Rúben Branco e a equipa do AD Marco 09 também marcaram presença no “The Emergente Show”, apresentado por Tiago David - veja aqui o talk show.

Veja o vídeo: